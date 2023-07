Lushtaku: Bislimi ka mujt me ma lëndu djalin, ai far shk*lani

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, të enjten në foltoren e Kuvendit e gjuajti me ujë kryeministrit, Albin Kurti teksa ky i fundit po fliste, situata agravoi në përleshje fizike u përfshinë deputetë të opozitës dhe kabinetit qeveritar.

Për veprimet e Mërgimit dhe të tjerëve në Kuvend, ka folur babai i tij, Sami Lushtaku, njëherit ish-deputet i Kuvendit. Ai foli më konkretisht për gjuajtjen me shishe të zëvendëskryeministrit, Besnik Bislimi drejtim të deputetit Lushtaku.

Mes tjerash Lushtaku e ka ofenduar Bislimin teksa ka kërkuar nga ai të jetë më i kujdesshëm e të mos i kalojë gjërat në personale.

“Zoti Bislimi e ka bë një gabim të madh sepse ka mujt me ma lëndu djalin keq, dhe duhet me kanë i kujdesshëm. Unë e di që është parlament që ndodhin këto situata, megjithatë atë unë mendoj që jo vetëm ai Bislimi, ai farë shkulani, por, mendoj që secili edhe djali jem edhe deputetë tjerë duhet me qenë të kujdesshëm qysh po sillen në parlament dhe veprimet e tyre, duhet me i kontrollu sepse janë veprime të rënda edhe për familjet“, ka thënë ai për Insajderin.

“E tillë ka qenë për mua si prind, nëna e tij, motrat sepse janë situata të rënda me thënë të drejtën nuk është mirë me i qitë në personale këtë farë situate“, u shpreh Lushtaku mes tjerash.

Lushaku ka treguar se ku ndodhej në momenti kur pa që djali i tij ishte përfshirë në përleshje brenda kuvendit.

“Unë mirë që nuk kam bë ndeshje prej Skenderajt tu ardhë në Prishtinë, se nuk po e disha çka po ndodhë, isha në rrugë…”.

Ai ka bërë thirrje që deputetë të jenë më të kujdesshëm.