Lushaku-Sadriu për amendamentet: S’është mirë në natën e fundit të përdoren këto situata

05/03/2026 19:12

Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu ka folur lidhur me amendamentet për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit të vendit.

Ajo ka theksuar se diskutimi për ndryshime që prekin thelbin e sistemit politik të vendit po zhvillohet në një moment të papërshtatshëm.

“Këto amendamente po procedohen pikërisht në natën e sontme, ku ne do të duhet t’i jepnin vendit, e ne po diskutojmë për karakterin politik dhe ndryshime kushtetuese të cilat e ndryshojnë në parim sistemin tonë politik. Dhe kjo nuk është zgjidhja”, tha ajo.

Lushaku–Sadriu theksoi se përdorimi i momentit të fundit për të shtyrë përpara çështje të tilla mund të çojë në keqinterpretim të qëllimit të procesit dhe nuk është praktikë e mirë institucionale.

“Nuk është mirë në natën e fundit të zgjedhjes së Presidentit me i përdorë këto situata, për me e keqinterpretu misionin tuaj dhe procedimin e amendamenteve. Amandamentet kanë qenë të përkrahura në thelb prej LDK-së dhe qëndrimin do ta japim edhe në seancë, por mënyra se si këto janë proceduar, nuk është mënyra më e mirë e mundshme, që i kontribuon demokracisë së vendit tonë”, tha ajo.

