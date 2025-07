Lushaku-Sadriu fajëson MASHTI-në dhe Nagavcin për përformancën e dobët në testin e arritshmërisë

Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka reaguar pas rezultateve të testit të arritshmërisë që, sipas saj, janë dështim eklatant i Ministrisë së Arsimit.

Përmes një postimi në Facebook, Lushaku-Sadriu deklaroi se ky rezultat nuk është pasojë e mungesës së talentit, por pasojë e mungesës së përkushtimit institucional.

“Ministria e Arsimit me në krye Arbërie Nagavcin është kthyer në zyrë propagande. Arsimi nuk bëhet me fjalë koti, por me përkushtim e rezultate. Bëhet me mbështetje për mësimdhënësit dhe me kushte më të mira për çdo fëmijë.

Na duhen fëmijë të ditur, jo me mendje të varfëruar” shkroi Lushaku-Sadriu.