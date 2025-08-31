Lushaku-Sadriu: Çmimi i librave arrin 110 euro, subvencioni prej 80 eurosh nuk mjafton
Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me koston reale të blerjes së librave shkollorë për nxënësit e klasës së shtatë, duke publikuar një faturë që arrin shumën prej 110 eurosh, pa përfshirë fletoret dhe mjetet e tjera shkollore.
“E kam një pyetje për prindërit: A ia keni dalë t’i siguroni librat me një çmim prej 80 eurosh, aq sa është planifikuar subvencionimi? Unë jo,” ka shkruar ajo në postim, duke shprehur shqetësimin për pamjaftueshmërinë e mbështetjes financiare të paraparë nga qeveria.
Lushaku-Sadriu thekson se shumë familje po përballen me vështirësi ekonomike në fillim të vitit të ri shkollor, ndërsa çmimet për librat dhe materialet shkollore vazhdojnë të rriten.