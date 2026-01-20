Lushaku për reduktimet e rrymës: Po paguajmë më së shtrenjti e po mbesim pa të, pa ngrohje në shkolla, bllokim i shërbimeve publike

Jehona Lushaku Sadriu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deklaron se reduktime masive të rrymës sot kanë lënë familjet pa ngrohje, bizneset e bllokuara; “kanë shkaktuar ndërprerje të mësimit në shkolla, kanë shkaktuar kollabim të shërbimeve të gjykatave, ambulantave shëndetësore e institucioneve tjera dhe bllokim të shërbimeve publike”, është shprehur ajo. Lushaku thotë se “paradoksalisht, sot…

Lajme

20/01/2026 20:50

Jehona Lushaku Sadriu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deklaron se reduktime masive të rrymës sot kanë lënë familjet pa ngrohje, bizneset e bllokuara; “kanë shkaktuar ndërprerje të mësimit në shkolla, kanë shkaktuar kollabim të shërbimeve të gjykatave, ambulantave shëndetësore e institucioneve tjera dhe bllokim të shërbimeve publike”, është shprehur ajo.

Lushaku thotë se “paradoksalisht, sot kur po paguajmë rrymën më së shtrenjti, po mbesim pa të, e askush nuk po jep përgjegjësi”.

“Kjo nuk është krizë e papritur. Kjo është keqmenaxhim i pastër dhe papërgjegjësi totale nga ana e Qeverisë”, vlerëson Lushaku.

“Për këtë situatë kërkoj llogari publike së pari nga ZRRE si dhe Qeveria, Ministria e Ekonomisë si  dhe të gjitha institucionet relevante; Plan Emergjent dhe ndaljen  e menjëhershme të reduktimeve. Kosova nuk mund të qeveriset me arsyetime, as të mbahet peng nga dështimi. E aq më pak me padi ndaj zërave kritikë, si rasti i Janina Ymerit”, ka deklaruar Lushaku.

“Qytetarët meritojnë energji elektrike, si diçka bazike.  Jo institucione të papërgjegjshme!”, përfundoi ajo.

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

January 20, 2026

Situata me ujin, IKSHP tregon zonat ku s’pihet

January 20, 2026

Digjet vetura private e një polici në Pejë, Policia jep detaje

Lajme të fundit

Situata me ujin, IKSHP tregon zonat ku s’pihet

Digjet vetura private e një polici në Pejë, Policia jep detaje

Ndërron jetë gazetarja kosovare, Qefsere Nishevci

Shok dhe konfuzion ndërsa Spanja përpiqet të gjejë...