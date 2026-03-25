Lushaku: Për LDK-në, Konjufca e Mulhaxha nuk janë emra të pranueshëm për President
Deputetja Jehona Lushaku-Sadriu, ka thënë se LDK nuk ka ndryshuar qasje, sa i përket çështjes së zgjedhjes së Presidentit të ri. Në një paraqitje direkte ajo tha se LDK-ja është stabilitet institucional dhe zgjidhje serioze. “Kosova është në një situatë kur ka nevojë emergjente për një zgjidhje, dhe ky është qëndrimi ynë zyrtar dhe është…
“Kosova është në një situatë kur ka nevojë emergjente për një zgjidhje, dhe ky është qëndrimi ynë zyrtar dhe është konsistent, e kemi thënë edhe më parë. Këtu duhet thënë qartë se përgjegjësia kryesore për të gjetur një zgjidhje i takon partisë që e ka shumicën në Kuvend, që në këtë rast është Vetëvendosje, dhe çdo tendencë për t’i ikur përgjegjësisë ose për ta interpretuar ndryshe, është e pasinqertë dhe është keqinformim për publikun”, deklaroi Lushaku-Sadriu në Klan Kosova.
Tutje, deputetja e LDK-së potencoi se partia që ajo përfaqëson nuk i pranon as Glauk Konjufcën e as Fatmire Mulhaxha-Kollçakun si kandidatë për president.