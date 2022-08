“Lus Zotin të bëhesh si unë”, Fjolla Morina uron vajzën për ditëlindje

Fjolla Morina, është njëra nga këngëtaret më provokative.

E sot, vajza e saj po feston ditëlindjen, shkruan lajmi.net.

Vajza e saj, Alayah feston ditëlindjen e 7-të, e qysh në orët e para të mesnatës këngëtarja i’a uroj në mënyrë prekëse.

Këngëtarja shkroi se nuk ishte e lehtë të jetë edhe baba edhe nënë për të.

Ajo e uroj që të rritet, e të bëhet vajzë e mbarë e të bëhet e fortë sikur ajo.

“Alayah Urime ditlindja e 7 Evlad te uroj ta kesh shendetin te prift e mbara gjat gjith jetes Beba e vogel të don Mami Shume Zoti të bekoft EvladU flijova shume qe mos ta lejoja ta humb ate qe Zoti dashti t ma dhuroj.U pajtova me gjithcka por jo te mos sjellja ty ne jet bija ime Nuk ishte e let per mua te qenurit Baba e Nanë frym dhe force dhimbje ilaq lot e dashuri e vetme vec per ty Evlad.Lus Zotin te behesh vajze e mbare nje dite te ritesh e te behesh e fort ashtu si une #happybirthday”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/