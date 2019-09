Lumir Abdixhiku: Zemër-luanë. Kokën lartë – Ëndrra vazhdon

Ai u ka dhënë atyre epitetin “zemër-luanë” derisa ka thënë se e ardhmja me këta djem është e mirë. Madje, sipas Abdixhikut djemtë e Përfaqësueses së Kosovës janë model se si duhet të sillemi si komb.

Postimi i plotë i Lumir Abdixhikut:

Zemër-luanë. Kokën lartë.

Pa frikë, me karakter e me shpirtë plot u matën me një ndër ekipet më të forta sot. Kthyen një humbje poshtëruese në një lojë me dinjitet. Me pak përvojë – me kohë – gabimet edhe evitohen. E ardhmja është e mirë me këta djem sepse këta djem guxojnë. E guxojnë sepse s’ndihen inferiorë ndaj askujt. Janë model se si – si komb – duhet të sillemi sot.

Ëndrra vazhdon.