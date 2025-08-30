Lumir Abdixhiku: Gjendja e tanishme është shembulli më i mirë se ku të sjellë çmenduria e populizmit
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka kritikuar ashpër vendimin e Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, për të mbyllur seancën konstituive pa zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb.
Pas përfundimit të seancës, Abdixhiku ka theksuar se pa një marrëveshje politike mes grupeve parlamentare, nuk mund të ketë zgjidhje për krizën që ka kapluar Kuvendin e Kosovës, transmeton lajmi.net
“Pa marrëveshje politike nuk mund të ketë zgjidhje, sepse nuk ka shumicë,” tha Abdixhiku në një deklaratë për media. Ai e quajti këtë situatë një pasqyrë të mungesës së vizionit politik dhe të papërgjegjshmërisë në menaxhimin e çështjeve të brendshme të Kosovës.
Kryetari i LDK-së gjithashtu kritikoi ashpër veprimet e Kryetarit Basha, i cili sipas tij ka vazhduar të veprojë në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Abdixhiku tha se Dimal Basha ka deklaruar konstituimin e Kuvendit, pavarësisht se nuk është zgjedhur nënkryetari nga komuniteti serb, duke e konsideruar këtë një shkelje të rregullave kushtetuese.
“Në këtë pikë shihet edhe naiviteti i partive të tjera, të cilat jo vetëm që po e mbajnë Kuvendin të bllokuar, por edhe na lënë me një kryetar Kuvendi si Dimal Basha, i cili sot jo vetëm që vazhdoi me shkelje të Kushtetutës, por edhe me pretendimin se Kuvendi është konstituuar, pa interpretuar qartë Kushtetutën e Kosovës,” theksoi Abdixhiku.
Në vijim, ai e konsideroi situatën aktuale një shembull të pasojave të populizmit politik, i cili sipas tij ka çuar në bllokimin e proceseve të rëndësishme për vendin.
“Gjendja e tanishme është shembulli më i mirë se ku të sjellë çmenduria e populizmit,” shtoi Abdixhiku, duke e cilësuar këtë si një krizë që ka sjellë paralizimin e funksionimit të Kuvendit, për shkak të një pozite tërësisht të parëndësishme – nënkryetarit të pestë të Kuvendit të Kosovës.
Përfundimisht, Abdixhiku ka bërë thirrje për një angazhim të partive politike për arritjen e një marrëveshje të gjerë dhe për t’i dhënë fund këtij bllokimi që po i dëmton institucionet e Kosovës. Ai ka shtuar se është koha për një qasje më serioze dhe të përgjegjshme për të nxjerrë vendin nga kjo krizë institucionale./lajmi.net/