Lumbardhin e befasojnë edhe prindërit e tij – I përshëndet nga larg Lumbardhit i erdhën edhe prindërit për ta takuar. Ai u emocionua shumë kur i pa ata. Produksioni e befasoi atë më një dhuratë speciale dhe me kuptim për to. Dhurata e veçante e produksionit ishte vizita në Majorka, ku ai do të këtë mundësinë ta takoi edhe futbollistin kosovar Vedat Muriqin. Ndërkohë, finalistë janë edhe…