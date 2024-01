Lumbardhi: Veç unë dhe një Santianë, kemi dhënë gjithçka për “BBVK”, e meritojmë finalen

Pyetje pikante i kanë shoqëruar mbrëmjen e kaluar banorët e “BBVK”, gjatë darkës së nominimeve.

Të tilla kanë qenë edhe për Lumbardhin, shkruan lajmi.net.

“Alba, Alby, Kaderi e para herë që ke detyrë me luajt vetëm dhe po shihet që nuk je i fortë pa shtylla. Pse duhet me meritu finalen?”, ishte kjo pyetja pikante drejtuar Lumbardhit.

“Albën dhe Albyn mundesh me i largu njëherë Albyn si shoqe Alba e tregova që ka qenë një gabim, Kaderi ka qenë gjëja më e mirë që më ka ndodh këtu në Big Brother sepse më ka ardhur diqka në jetë që nuk e kisha besu as vetë, sipas lojës unë kam luajtur vetë kam qenë një njeri që jam sulmuar nga fillimi, dhe më kanë bullizuar ka pasur banorë që më kanë thënë dështak jam goditur dhe nuk jam dorzuar, qka kam dhënë unë nuk besoj që janë dy tre persona që kanë dhënë ku mundem me thënë një Santianë që ka rrezikuar me lojën e saj shumë dhe është një Lumbardh që i ka pasur debatet më të ashpëra dhe për këtë arsye e meritoj finalen.”, ka thënë Lumbardhi./Lajmi.net/