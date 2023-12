“Lumbardhi më ka lut 500 herë me më puth”, Alby habit me deklaratën Alby dhe Lumbardhi janë dy nga banorët më të komentuar të ditëve të fundit. Ata janë parë shumë të afërt me njëri tjetrin dhe publiku ka aluduar për një lidhje dashurie mes tyre. Gjatë bisedës me Bucin, ata të dy kanë treguar nëse ka ndodhur një puthje mes tyre, shkruan lajmi.net. “Lumbardhi më ka lut…