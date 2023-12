Lumbardhi i hapur me Kaderin: Dua të rrimë më shumë bashkë Lumbardh Salihu është një nga banorët më të komentuar të shtëpisë së Big Brother Vip Kosova. Ai fillimisht synoi Albën, pastaj Albyn dhe në fund si duket do të jetë Kaderi. Ditëve të fundit ka krijuar shoqëri shumë të mirë me Albyn dhe Kaderin, por këtë shoqëri ai po e shfrytëzon për tu ofruar me…