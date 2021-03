Luma: Lista Vjosa do të ishte një LDD e ditëve të sotme po të mos bashkohej me VV-në

“Por as kombinimet tjera nuk do t’i bënin dëm demokracisë as politikave të Vetëvendosjes. Do të duhej që VV ta ketë parasysh kontributin e Osmanit dhe lista e saj ta kenë parasysh fatin që kanë qenë nën ombrellën e VV-së”, ka thënë Luma.

Për të po të mos ndodhte bashkëpunimi, Lista Vjosa, nuk do të dilte më tepër se 10 përqind në zgjedhjet e 14 shkurtit.

“Lista Vjosa do të ishte një LDD e ditëve të sotme, por të mos i bashkohej VV-së. Në vitin 2007 LDD e Nexhat Dacit kishte fituar 10 përqind të votave dhe në zgjedhjet e mëpasme dështoi”.

“Ka qenë fat i madh hyrja e Osmanit nën ombrellën e VV-së dhe Kurtit. Do të ishte fat i keq për të po të mos ishte pjesë e VV-së”.