‘Lulëzon’ shitja e biletave në tregun e zi për ndeshjen Kosovë – Çeki, çmimet katërfish më të mëdha

Biletat janë shitur, por keqpërdorimet e shumta vazhdojnë të ndodhin pavarësisht krijimit të sistemit online për shitjen e tyre.

Nëpër rrjete sociale vazhdojnë të shpallin bileta në shitje për sfidën e 7 shtatorit, që luhet nga ora 15:00 në ‘Fadil Vokrri’, raporton lajmi.net.

Një person ka publikuar foto me 16 bileta gjithsej dhe çmimet janë astronomike.

Ai ka shkruar se posedon 7 bileta të pjesës lindore, ndërsa secila nga to kushton 50 euro. Me çmimet reale, kjo biletë do duhej të kushtonte vetëm 10 euro.

Gjithashtu në shpallje janë edhe 9 bileta në pjesën jugore të cilat shiten 25 euro për copë, ndërsa ato kushtojnë vetëm 5 euro.

Ky persona ka treguar edhe një detaj interesant, duke thënë se të gjitha biletat të pjesës lindore dhe jugore janë afër njëra-tjetrës nëpër ulëse të stadiumit.

Keqpërdorimet me bileta vazhdojnë të ndodhin në Kosovë, por ende nuk dihet se nga kush. /Lajmi.net/