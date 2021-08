Lul Raka sqaron deklaratën e tij për koronavirusin dhe antibiotikët

Ai tha për RTK se u hodh në “turrë të druve” vetëm sepse deklarata e tij u keqkuptua.

“Fatkeqësisht ditëve të fundit ka një sulm frontal në të cilën jam shënjestër prej të gjithëve, prej punëtorëve shëndetësorë. Më kanë qit në njëfarë mënyre në turrë të druve. Do të gjuajnë me raketa, disa me thika, disa me dru me gjithçka. COVID-19 shkaktohet prej virusit, antibiotikët nuk kanë kurrfarë ndikimi as në mjekimin e as parandalimin e infeksionit me COVID-19. I vetmi indikacion kur jepen antibiotikët është nëse në të njëjtën kohë ki edhe infeksion bakterial i cili patjetër duhet trajtuar me antibiotikë”, shpjegon Raka.

Sipas tij, një person mund të jetë i prekur me koronavirus dhe në të njëjtën kohë mund të ketë edhe bashkë-infeksion me baktere.

“Në këto raste kur ke bashkë-infeksion t’i duhesh mjekuar për atë infeksion me baktere, duhet me marrë antibiotik patjetër. E dyta, mundesh me kaluar COVID-19 dhe pas 1,2 apo 3 javë me t’u keqësuar gjendja, me pas infeksion bakterial, mushkëritë i ke të dëmtuara, vjen bakteri dhe patjetër duhet me marrë antibiotik”, tha Raka.