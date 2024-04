Lukas Mandl kandidon sërish për eurodeputet, shqiptarët i vihen në mbështetje Lukas Mandl do të kandidojë për eurodeputet në Parlamentin Evropian. Miku i Kosovës, ishte zëri kryesor në këtë institucion evropian. Ai do të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit. Mandl ka bërë thirrje për liberalizim të vizave, e po ashtu për anëtarësim të Kosovës në KiE. Ai do të mundohet të sigurojë ulëse në Parlamentin…