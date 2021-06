Lukaku vepron ndryshe nga CR7, i propozon bashkëpunim Coca-Colas

Ishte Paul Pogba që hoqi birrën Heineken, derisa dje edhe Locatelli largoi Coca-Colan, transmeton lajmi.net.

Por, me dallim prej tyre, ylli i Belgjikës, Romelu Lukaku befasoi të gjithë duke propozuar bashkëpunim me Coca-Colan.

“Coca Cola ne mund të punojmë se bashku”, tha ai pastaj filloi të qeshte, kurse hoqi birrën Heineken nga konferenca për shtyp.

Ndërkohë, thuhet se 24 orë pas veprimit të Ronaldos, Coca-Cola humbi 4 miliardë euro./Lajmi.net/

You know my people hit them up 😉@RocNationSports @CocaCola @CocaColaBE_nl pic.twitter.com/XZFw6cEqoc

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 17, 2021