Lukaku tregon momentin kur vendosi të largohej nga Man Utd

Sulmuesi i Interit, Romelu Lukaku ka pranuar që nuk ka pasur mendime të njëjta me trajnerin e Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Sipas tij, tekniku norvegjez ka kërkuar që belgu të luaj si sulmues i krahut.

Ai ka thënë se në momentin kur Solskjaer ka kërkuar këtë gjë, atëherë aventura me “Djajtë e Kuq” kishte marrë fund.

“Sapo mësova që Solskjaer dëshironte që unë të luaj si sulmues i krahut, e dija që koha ime atje kishte marrë fund. Kam ëndërruar për Interin për një kohë të gjatë. E doja Ronaldon dhe Adrianon, por ishte Zlatan Ibrahimovic që më mësonte gjithçka. Besoj që do të rikthehet në Seria A”, deklaroi ai.

Lukaku gjithashtu i ka uruar fat argjentinasit Mauro Icardi, i cili u largua gjatë afatit veror në PSG.

“Kur u transferova, Mauro ishte shumë i mirë me mua. I uroj me të mirat me PSG-në dhe shpresoj të fitoj atje. Jemi dy sulmues të ndryshëm”, përfundoi ai.

Lukaku këtë sezon në kampionatin italian ka arritur të shënojë 10 gola. /Lajmi.net/