Lukaku sinjalizon largimin nga Man Utd

Ylli belg është kërkuar me ngulm nga Inter deri në këtë pikë të merkatos, por ‘Zi kaltrit’, janë 20 milionë euro larg ofertës së duhur.

Së fundmi edhe Juventus i është bashkuar garës për shërbimet e lojtarit, duke ofruar madje edhe Paulo Dybala për të.

Lojtari ka reaguar së fundmi në rrjetet sociale, duke postuar një foto me agjentin e tij, me mbishkrimin: “Së shpejti do të vazhdojë”, përcjell lajmi.net.

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

Manchester United kërkon plot 80 milionë euro për të lëshuar kartonin e lojtarit. /Lajmi.net/