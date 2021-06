Lukaku ia dedikon golin Eriksenit: Chris te dua

Ishte qendërsulmuesi Romelu Lukaku që gjeti golin pas një gabimi të mbrojtësit (10′), shkruan lajmi.net.

Lukaku pasi shënoi golin, ia dedikojë bashkëlojtarit të Interit, Christian Eriksen që para disa orëve ishte duke luftuar me jetën, por fatmirësisht ia doli të mbijetojë.

“Chris te dua”, ishin fjalët e Lukakut drejtuar kamerës.

Romelu Lukaku dedicates his goal to Christian Eriksen ❤️ #Euro2020 #BELRUS

Ndërkohë, Danimarka është duke u mposhtur nga Finlanda me rezultat 0 – 1./Lajmi.net/

"Chris, I love you!"

Brilliant tribute to Christian Eriksen from Inter teammate Romelu Lukaku after scoring for Belgium 👏pic.twitter.com/2g7Po71VZ0

— Balls.ie (@ballsdotie) June 12, 2021