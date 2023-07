Lukaku flet pas polemikës së Interit: Fillojnë të thonë gënjeshtra Romelu Lukaku ka thyer heshtjen e tij pas raportimeve se ai është përpjekur t’i kërkojë falje Interit për negociatat e tij sekrete me Juventusin. Raportet dolën së fundmi se sulmuesi belg kishte qenë në kontakt me ‘Bianconerët’ në lidhje me një marrëveshje të mundshme, duke i shtyrë ‘Nerazzurrët’ të heqin dorë plotësisht nga përpjekjet e tyre për ta…