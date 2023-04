Luizi sqaron Efin: Do mundohem të sqaroj, dua Kiarën në finale Banori i shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli u ka bërë të qartë edhe njëherë banorëve të tjerë se ai do të luaj dhe të çoj Kiarën në finale. Në një bisedë me Efin ai u shpreh se do ta sulmojë e do ta nxjerrë keq atë, por pa përfshirë gjërat personale që…