Luizi sapo fitoi edhe një herë zemrat e publikut, tha se dyshen e fundit në finale e do me Efin Mbrëmjen e kaluar, Donaldi dhe Iliri, kanë hyrë në “BBVA” për të darkuar me finalistët e edicionit të dytë. Batuta e shumëçka pati mes tyre gjatë darkës, shkruan lajmi.net. Iliri e pyeti Luizin nëse dyshen e fundit e do me Kristin. E përgjigjja e Luizit na ka habitur të gjithve. Ai tha se dyshen e…