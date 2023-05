Luizi reagon sërish në “Instagram”: Unë nuk i harroj ata që më qëndruan afër kur nuk e kisha askënd

Luizi është fenomeni i shqiptarëve qysh nga rrugëtimi i tij në “Big Brother VIP Albania”.

Mbështetja që ai mori teksa ishte brenda ishte e jashtëzakonshme, shkruan lajmi.net.

Pas daljes ai tha se ka parë që shumë persona e kanë shfrytëzuar duke e përkrahur.

Kjo deklaratë e tij shkaktoi një zhurmë të madhe duke bërë që Luizi të bënte një reagim së fundmi në InstaStory.

Në reagimin e tij ai tha se nuk i harron personat që i qëndruan afër kur kishte më së shumti nevojë.

“Unë nuk harroj njerëzit që më kanë qëndruar afër kur kisha nevojë, kur nuk e kisha askënd. Ata që nuk ka kthyen shpinën nga fillimi i rrugëtimit tim e vazhdojnë të mos e bëjnë. Ata që e bënin ditën natë e natën ditë duke përjetuar çdo gjë bashkë me mua, ata që më deshën prej vërteti, pa kushte, pa fjalë, por me vepra shumë. Ty publiku im, Ju do Luizi fort”, ka shkruar Luizi.

Ndërkohë, krahas fitores në BBVA, këngëtari ka nisur tashmë angazhimet edhe me koncerte dhe mbrëmje muzikore./Lajmi.net/