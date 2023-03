Luizi: Qetsori nuk do e ketë shansin ta ketë një finale të tretë në jetën e tij Qetsori është fituesi i njërit edicion të “Big Brother”. Ai është rikthyer në këtë format sërish këtë edicion, shkruan lajmi.net. Hyrja e tij u komentua shumë, sidomos nga Luizi i cili tashmë është fenomen. Sot ai ka biseduar me disa nga banorët për eliminimin e sontëm. Sipas Luizit, Qetsori nuk do ta arrijë finalen./Lajmi.net/ …