Luizi për Arjola Demirin: U viktimizua, fëmijëve të saj nuk iu mungon asgjë

Mbrëmjen e kaluar, banorët e “BBVA 2” kanë komentuar personazhet e vitit të kaluar të këtij formati.

Banorët dhanë arsyet pse Iliri u shpall fitues dhe pse Donaldi humbi, shkruan lajmi.net.

Mes tyre banorët komentuan edhe lojën e aktores Arjola Demiri, e cila ndonëse jo çmimin kryesor ajo fitoi një banesë për të dhe fëmijët.

Banorët u pyeten nëse Arjola ishte viktimizuar apo ishte reale në ata që përfaqësoi në këtë format.

Luizi u shpreh se ajo ishte banorja më false.

Këngëtari tha se e njeh edhe personalisht ish-bashkëshortin e saj dhe se fëmijëve të tyre nuk ju ka munguar kurrë asgjë.

“Babanë e fëmijëve të saj unë e njoh edhe nuk iu mungon absolutisht asnjë gjë fëmijëve, as jeta e luksit, as shtëpia, absolutisht asnjë gjë. Arjola ka qenë lojtarja më fallco nga fillimi deri në fund. Sa i përket lotëve është mëse normale që nëna për fëmijë do qajë. Çdo dy ditë do përmendte fëmijët e saj. Me gjithë respektin, aty të gjithë kishin fëmijë, nëna e motra. Arma e saj ishte përmend fëmijët-qaj, përmend fëmijët-qaj, ishte viktimizim”, tha Luizi./Lajmi.net/