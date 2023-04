Luizi-Nitës: Të tregon Bledi çfarë të bësh Gjatë ditës së sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania është zhvilluar një debat midis Luizit dhe Nitës. Shkaktar kryesor i debatit midis këtyre dy banorëve ka qenë afrimiteti i kësaj të fundit me Bledin. Lidhur me këtë, Nita tha se ajo nuk ka asnjë lidhje me Bledin dhe se nuk ka pse i…