Luizi e thotë me bindje: Nëse të shtunën largohet Kiara, unë bëj valixhet gati Kiara dhe Olta dalin në nominim kokë me kokë. Njëra nga to largohet të shtunën, shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë ka reaguar edhe Luizi. Ai ka thënë se nëse largohet Luizi largohet edhe ai. Këngëtari tha se nuk do të kthehej më edhe po të kishte edhe biletë kthimi./Lajmi.net/