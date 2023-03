Luizi e paralajmëron Kiarën: Kur të dalësh jashtë do të dëgjosh shumë gjëra për mua Olta dhe Kiara janë në nominim kokë me kokë dhe njëra eliminohet të shtunën. Kiara është më e rrezikuara dhe këtë e di edhe vet ajo, shkruan lajmi.net. Luizi ka tentuar që ta paralajmërojë Kiarën për gjërat që mund të dëgjoj për të në rast se eliminohet. “Kur të dalësh jashtë do të dëgjosh shumë…