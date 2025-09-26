Luizi e ngushëllon Gjestin pas humbjes së vëllait
Lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta të vëllait të Besart Kelmendit ka tronditur opinionin publik dhe miqtë e tij të shumtë. Këngëtari Luiz Ejlli ka reaguar me një mesazh ngushëllimi, duke i shprehur solidaritetin dhe dhimbjen e tij për këtë humbje të papritur. “Gjest, edhe pse bashke nuk njihemi personalisht, lajmi i sotëm është…
ShowBiz
Lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta të vëllait të Besart Kelmendit ka tronditur opinionin publik dhe miqtë e tij të shumtë.
Këngëtari Luiz Ejlli ka reaguar me një mesazh ngushëllimi, duke i shprehur solidaritetin dhe dhimbjen e tij për këtë humbje të papritur.
“Gjest, edhe pse bashke nuk njihemi personalisht, lajmi i sotëm është i rëndë dhe prek këdo që e dëgjon. Ngushëllime të sinqerta për ty dhe familjen tënde. Të urojë forcë e durim për ty dhe familjen tënde në këtë periudhë kaq të vështirë. Kujtimet e bukra të Eldioni, qofshin ngushëllim e dritë në ditët që vijnë”, është shprehur Luizi.