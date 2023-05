“Luizi e meriton famën”, Monika Lubonja: Edhe unë do të isha lidhur brenda BBV

Aktorja njëkohësisht ish-banorja e BBV1 Monika Lubonja ka habiturr me deklaratën e saj të fundit.

Ndërsa ishte e ftur në Top Channel, Lubonja tha se edhe ajo do të ishte lidhur brenda shtëpisë së BBV për famë.

Ndërkohë theksoi se Luizi e meriton plotësisht famën që ka marrë.

“Luizi është quajtur i sinqertë. Edhe unë isha kokë më kokë me sinqeritetin e tij. Sepse unë kam qenë e sinqertë në gjënë që kam bërë. Unë mund të krijoja histori aty, qoftë edhe një histori dashurie. Po e krijoja, të betohem. Ti e di që unë nuk kam barriera. Mbi të gjitha dua veten, po të dashurohesha me dikë, nuk do e bëja për hir të spektaklit apo për hir të klikimeve, por sepse do e ndieja”, u shpreh ajo.