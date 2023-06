Luizi do ta hapë koncertin e Elvana Gjatës në stadiumin Air Albania Elvana Gjata, do të mbajë koncert në stadiumin Air Albania. Ky koncert do të mbahet me datën 22 qershor, shkruan lajmi.net. Hapjen në këtë koncert do ta bëjë fenomeni shqiptar, Luiz Ejlli. Sot, Elvana zbuloi këngëtarët që do të jenë të ftuar për të performuar në koncertin e saj. I pari do jetë Luiz Ejlli,…