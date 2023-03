Luizi dhe Maestro pajtohen me njëri-tjetrin, shkëmbejnë edhe batuta bashkë Maestro dhe Luizi, kanë pasur kohë pas kohe debate me njëri-tjetrin qysh nga nisja e këtij sezoni të “Big Brother VIP Albania”. Debatet mes tyre nuk konsideroheshin të tillë për banorët e tjerë, shkruan lajmi.net. Kjo pasi dyshja sa debatonin sa qeshnin me njëri-tjetrin. Por pak “prime” më herët raporti i tyre u prishë, pasi…