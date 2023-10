Luizi dhe Kiara prindër të një vajze? Luizi dhe Kiara, janë komentuar e stërkomentuar lidhur me lajmet që do të bëhen prindër për herë të parë. Kjo nuk është konfirmuar ende nga çifti, shkruan lajmi.net. Madje, një gjë të tillë nuk e pranoi Luizi as në një prononcim për lajmi.net. Ani pse nuk është konfirmuar, Luizi kohë pas kohe ngacmon ndjekësit me…