Luizi dhe Kiara postojnë pamje nga banesa e tyre e re

Dyshja Luizi dhe Kiara duket së janë afër hyrjes në shtëpinë e tyre të re.

Çifti kanë ndarë pamjë nga punimet në banesën e tyre dhe aty shihet edhe panorama e kryeqytetit në mbrëmje, shkruan lajmi.net

Ata duken të lumtur teksa tregojnë disa pjesë të apartamnetit.

“Edhe pak edhe hyjmë të shtëpia e re… je duke e mbuluar hë. Edhe pak, kur të dalë vajzukja në ballkon me mu. O zot u bëmë edhe me shtëpi, po jua tregoj një pjesë të vogël, gjithçka në rregull, e kemi bërë edhe me parket, tani na ka mbetur veç me e pagu”, ka thënë Luizi.

Luizi dhe Kiara shumë shpejt do të bëhen edhe prindër të një vajze.Lajmi.net/