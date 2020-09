Luis Suarez largohet me lot nga qendra stërvitore e Barcelonës

33-vjeçari, i cili ka kaluar gjashtë vjet me gjigantët katalanas pasi u bashkua nga Liverpool, ka rënë dakord mbi kushtet e një page të reduktuar me Atletico pasi i dështoi një transferim në Juventus.

Ai largohet si golashënuesi i tretë më i mirë i të gjitha kohërave i klubit (198) pas kohërave me trofe në ‘Camp Nou’, ku ai ngriti Ligën e Kampionëve në sezonin e tij të parë, si dhe katër tituj të La Liga.

Ishte e kuptueshme se ishte një lamtumirë emocionale për Suarez dhe, ndërsa ai u largua nga qendra Ciutat Esportiva Joan Gamper më herët sot, uruguaiani fshiu lotët ndërsa po largohej. /Lajmi.net/

Luis Suárez in tears leaving the Barcelona training ground for the final time. His move to Atlético Madrid will be confirmed soon. (Source: @Alexpintanel) pic.twitter.com/sDTdxP84rx

