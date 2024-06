“Luftë u kanë” – Kështu e përshkruan gjuajtjen me armë sot në Prishtinë një dëshmitar i rastit Të shtëna me armë ka pasur sot gjatë ditës në lagjen Tophane të Prishtinës, me qëllim grabitjen e një këmbimoreje. Lajmi.net ka qëndruar në vendngjarje nga ku edhe ju sjell pamje. Një dëshmitar i rastit thotë se ka qenë një rast i tmerrshëm dhe të shtënat e armës kanë shkaktuar frikë te ta. “Si luftë…