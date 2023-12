Luftë në Detin e Kuq: Shkatërruesi amerikan rrëzoi 14 dronë që ishin lëshuar nga terroristët Huthi

Një shkatërrues amerikan në Detin e Kuq sot rrëzoi 14 dronë të nisur nga zonat e Jemenit nën kontrollin e Huthi, njoftoi komanda ushtarake amerikane për Lindjen e Mesme CENTCOM.

Dronët “u identifikuan si drone sulmi” dhe “u rrëzuan në mënyrë të tillë që të mos dëmtojnë anijet në zonë dhe të mos shkaktojnë lëndime”, njoftoi Centcom në rrjetin social X.

Operacioni i kryer nga shkatërruesi USS Carney u zhvillua herët në mëngjes të së shtunës me orën lokale, njoftoi Centcom.

Rebelët Huti të Jemenit, të lidhur me Iranin, kanë paralajmëruar se do të synojnë anijet në ujërat e Jemenit të lidhura me Izraelin, një përgjigje ndaj operacioneve ushtarake të Izraelit kundër lëvizjes islamike palestineze Hamas në Rripin e Gazës.

Javët e fundit, luftanijet që patrullojnë zonën kanë rrëzuar disa raketa dhe drone, si dhe shkatërruesin USS Carney.

Kompanitë e mëdha, të regjistruara për transport nga deti, njoftuan të premten dhe të shtunën se po pezullonin lundrimin në Detin e Kuq, i cili është një qendër kryesore tregtare, për shkak se Huti kryen sulme në zonë.

Pezullimi i lundrimit në Detin e Kuq u njoftua nga Maersk, gjiganti danez për transportin e kontejnerëve, CMA CGM francez dhe MSC italiano-zviceran dhe kjo masë do të qëndrojë në fuqi derisa të njoftohet se “kalimi përmes Detit të Kuq është i sigurt”.

Deti i Kuq është “autostrada e detit” që lidh Mesdheun me Oqeanin Indian dhe në të kalojnë 20 mijë anije çdo vit.