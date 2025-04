​Luftë e madhe për vendin e parë në Superligën e Kosovës në basketboll

Fundjava do të dhurojë ndeshje shumë interesante, në javën e 28-të të ProCredit Superligës, apo të fundit për garat e rregullta.

Kjo xhiro është vendimtare se kush do të jetë në vendin e parë mes Bashkimit dhe Trepçës, ku prizrenasit kanë një pikë më shumë, por edhe për pozitë sa më të lartë para “Play-off”-it ndërmjet Pejës (41 pikë), Golden Eagle Yllit (41) dhe Vëllaznimit (40).

Bashkimi dhe Trepça kanë siguruar gjysmëfinalet e “Play-off”-it, derisa në çerekfinale janë kualifikuar Sigal Prishtina, Peja, Golden Eagle Ylli dhe Vëllaznimi. Bora do të luajë në “Play-out”, ndërsa Proton Cable Prizreni është e fundit për këtë edicion.

Takimi i parë është mes Proton Cable Prizrenit dhe Golden Eagle Yllit, ku prizrenasit janë në vendin e fundit me pesë fitore e 22 humbje, ndërsa therandasit kanë 14 fitore e 13 humbje, aq sa edhe Peja.

Trepça do të përballet me Borën, ku kampionët kërkojnë fitoren dhe pozitën e parë, ndërsa prishtinasit janë në vendin e shtatë dhe do të luajnë në “Play-out” me finalistin e Ligës së Parë të Meshkujve për një vend në elitë edicionin e ardhshëm. ‘Xehetarët’ kanë 18 fitore e nëntë humbje, ndërsa prishtinasit nëntë fitore e 18 humbje në edicionin debutues në Superligë.

Takim shumë interesant shihet ai Bashkimit dhe Pejës, ku të dy skuadrat do të japin maksimumin për fitore. Prizrenasit janë në vendin e parë me 19 fitore e tetë humbje, ndërsa verdhezinjtë kanë 14 fitore e 13 humbje.

Java 28 mbyllet me ndeshjen mes Vëllaznimit dhe Sigal Prishtinës në Gjakovë, apo finalistëve të Ligës Unike, që kishte përfunduar me triumfin e skuadrës kuqezi. Vëllaznimi ka 13 fitore e 14 humbje, kurse bardhekaltrit janë në pozitën e tretë me 16 fitore e 11 humbje.