Lufta Ukrainë-Rusi – SHBA tërhiqet nga negociatat për armëpushim: Nuk do të veprojmë si ndërmjetës! Shtetet e Bashkuara nuk do të veprojnë më si ndërmjetësuesi kryesor në negociatat e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, deklaroi sot Departamenti amerikan i Shtetit, duke shënuar një ndryshim në rolin e Uashingtonit. “Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë, por nuk do të udhëtojmë më nëpër botë si ndërmjetës në takime. Tani varet nga të…