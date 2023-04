“Lufta” për të marr Luizin në koncerte, këngëtari mund të paguhet deri në 10 mijë euro për një performancë

Luiz Ejlli është shndërruar në fenomenin e fundit të shqiptarëve.

Ai po merr mbështetje të madhe nga jashtë, teksa “lufta” se kush po e mbështet më shumë po rritet, shkruan lajmi.net.

“Lufta” duket se do të vazhdojë edhe jashtë “BBVA”.

E kësaj radhe sukseset e tij duket se do të jenë në fushën e muzikës.

Tashmë ka nisur “lufta” mes klubeve të natës, lidhur me performancën e tij ekskluzive pas daljes nga “BBVA”, e madje duke u ofruar edhe shifra të mëdha parash për një koncert të tij.

Për këtë ka folur edhe menaxheri i klubeve të natës në Shqipëri, Xhani Demika, i cili tha se deri më tani shifrat për një performancë të Luizit kanë shkuar deri në 10 mijë euro.

“Luizi do të kërkohet shumë nga klubet e natës dhe lufta do të jetë se kush do ta marr i pari, unë kam marrëdhënie të afërta me familjarët dhe miqtë e tij të ngushtë, shifrën e di, një diskutim që është bërë dhe ofruar, shifrat kanë filluar me pesë (mijë), me 7 dhe kanë arritur në 10-të sepse është bërë si ankand dhe deri tani ka arritur deri në 10-të, por ende nuk dihet deri të përfundojë Big Brother”, ka thënë Demika.

Ndryshe, me 6 maj mbahet finalja e madhe e “Big Brother VIP Albania”./Lajmi.net/