Lufta nuk bëhet me ‘prraçka’, Matoshi: Kurti po e mban Vuçiqin në politikë Për analistin Halil Matoshi, situata në veri është një rrëshqitje totale e Kosovës në kurthën e Serbisë, këtë sipas tij e kanë thënë Chollet e Escobar dhe e kemi thënë edhe ne. “Kjo nuk është hajgare, me gjujt zogjë me prraçka”, tha Matoshi. Në emisionin “Politiko” me Kushtrim Sadiku, në Kanal10,Matoshi tutje tha se me…