Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të evakuuar nga Dubai arrijnë në Aeroportin e Shkupit

Sot pasdite, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit mbërriti grupi i dytë i qytetarëve të cilët sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, fluturuan shëndoshë e mirë nga Dubai dhe u larguan nga territori i Emirateve të Bashkuara Arabe. Autoritetet bëjnë të ditur se janë gjithsej 150 pasagjerë, nga të cilët 11 janë shtetas të Kosovës. Nga…

Lajme

10/03/2026 23:17

Sot pasdite, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit mbërriti grupi i dytë i qytetarëve të cilët sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, fluturuan shëndoshë e mirë nga Dubai dhe u larguan nga territori i Emirateve të Bashkuara Arabe. Autoritetet bëjnë të ditur se janë gjithsej 150 pasagjerë, nga të cilët 11 janë shtetas të Kosovës.

Nga ky numër gjithashtu, 7 janë shtetas serb, 2 janë shtetas të Bosnjës dhe Hercegovinës, 2 janë shtetas shqiptarë, 1 është shtetas gjerman, 1 është shtetas armen dhe 1 është shtetas malazez, vijon njoftimi, transmeton Gazeta Express.

“Bazuar në një plan të përcaktuar më parë dhe në koordinim me institucionet kompetente, fluturimi u organizua nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, dhe kostot për zbatimin e tij u mbuluan plotësisht nga shteti”, thuhet tutje në njoftim.

Grupi i tretë i qytetarëve pritet të mbërrijë në Prishtinë nesër, me fluturim nga Riadi, Mbretëria e Arabisë Saudite.

Pamje:

