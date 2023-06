“Lufta civile në Rusi”, eksperti i sigurisë: Putin mund të jetë në Beograd

Ai ka kujtuar se Rusia ka strehuar gruan e kasapit të Ballkanit, Millosheviqit dhe se Vuçiq ka marrë çmimin më të lartë rus.

“Vendndodhja e #Putinit mund të jetë #Beograd. Serbia 🇷🇸 ia ka borxh këtë Rusisë🇷🇺. Mos harroni, ish-kreu i ushtrisë #jugosllave iku në Moskë, e po ashtu edhe gruaja e #Milosheviçit. dhe shumë të tjerë. #Vuçiq ka marrë çmimin më të lartë rus. Kush e di?!”, ka shkruar Musliu.

The location of #Putin can be #Belgrade. 🇷🇸 owes this to 🇷🇺. Don’t forget, the former head of the #Yugoslav army fled to Moscow, and so did #Milosevic‘s wife. and many others. #Vucic has received the highest Russian award. Who knows?! pic.twitter.com/Gzkel7Eint

— Agim Musliu (@agim_musliu) June 24, 2023