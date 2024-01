Ludo në shesh, gazetarja e lajmi.net sfidon aftësitë me një qytetare Gazetarët e lajmi.net Arjanita Osmanaj dhe Selim Miftari dolën në një mbrëmje në sheshet e Prishtinës para Natës së Vitit të Ri. Aty u takuan me një qytetare me të cilën edhe luajtën ‘Ludo King’. Ideja ishte që kush humbte do të paguante pije në ‘Verë n’dimën’. Ja si shkoi loja.