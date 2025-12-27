Ludo Lee: Kjo Alba më duket se është dashuruar në mua

Pas një prime magjik, Ludo Lee dhe Edi kanë biseduar në dhomin e gjumit. Ishe Ludo i cili i thotë banorit se Alba si duket është dashuruar në të. “Kjo Alba më duket se është dashuruar në mua”, thotë ai. Për të parë momentin, ndiq videon:

ShowBiz

27/12/2025 09:56

