Ludo Lee: Kjo Alba më duket se është dashuruar në mua
Pas një prime magjik, Ludo Lee dhe Edi kanë biseduar në dhomin e gjumit. Ishe Ludo i cili i thotë banorit se Alba si duket është dashuruar në të. “Kjo Alba më duket se është dashuruar në mua”, thotë ai. Për të parë momentin, ndiq videon:
ShowBiz
27/12/2025 09:56
