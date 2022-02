Lucas Vazquez dëshiron largimin nga Real Madrid

Pavarësisht që zhvillon minuta shpesh herë si mbrojtës i krahut të djathtë, spanjolli kërkon të luajë më shumë, andaj është duke shikuar mundësinë e largimit, transmeton lajmi.net.

“El Nacional” raporton se 30-vjeçari nuk është i lumtur me minutazhën nën urdhrat e Carlo Ancelottit, andaj në verën e ardhshme do jetë i hapur për oferta, edhe pse rinovoi sezonin e kaluar.

Real Madrid gjithashtu do pranojë shitjen e Vazquez në rast që ndonjë klub i madh ofron aq sa duhet.

Ndërkohë, me shitjen e Vazquez, “Los Blancos” do fokusoheshin në afrimin e një mbrojtësi të krahut të djathtë, që do e rivalizonte Carvajalin për pozitën e titullarit./Lajmi.net/