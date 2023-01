Lucas Moura do të largohet nga Tottenham Lucas Moura nuk është pjesë e planeve të Tottenham Hotspur. Moura ka kontratë me ‘Spurs’ deri në vitin 2024, dhe klubi nuk mendon të vazhdojë bashkëpunimin me lojtarin. Kështu ka njoftuar trajneri i Tottenham, duke thënë që ata nuk kanë në plan të zgjasin kontratën me brazilianin. “Ky është vendimi i klubit, kontrata e tij…