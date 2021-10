Lucas Hernandez i shpëton burgut, i pranohet ankesa në gjykatën e Madridit

Seksioni 26 i gjykatës së Madridit ka lënë në fuqi ankesën e bërë nga Hernandez kundër urdhrit të pranimit në burg për shkelje të dënimit dhe pezullon ekzekutimin e dënimit për gjashtë muaj, që ishte dënuar, transmeton lajmi.net.

Dënim që arrin me këto kushte: pezullim katër vjet, pezullimi kushtëzohet me dënimin e moskryerjes së një krimi të ri në atë periudhë edhe me pagimin e gjobës që përcaktohet në 240 tarifa gjobë me një tarifë ditore prej 400 euro .

Çdo shkelje e këtyre detyrave mund të motivojë revokimin dhe ekzekutimin e dënimit të shqiptuar.

Ata nuk respektuan rregullat

Lucas kishte udhëtuar me partneren e tij në Miami, me marrëveshje të ndërsjellë, pavarësisht urdhrit të ndalimit që rëndonte mbi të dy për shkak të një sherri të mëparshëm.

Madje, ata shpërndanë imazhe dhe u komentua se u martuan në Las Vegas, pavarësisht se të dy kishin një masë ndalimi (që në rastin e futbollistit ishte tashmë i vendosur, jo në atë të partneres) që e injoruan.

Kjo sjellje mund ta kishte çuar Lucas në burg. Edhe pse për momentin e ka bërë ‘pazar’./Lajmi.net/